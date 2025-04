Am heutigen Gründonnerstag starten erste Ostermärsche

Am Gründonnerstag beginnen Ostermärsche der Friedensbewegung: In diesem Jahr widmen sich die Proteste vor allem den aktuellen Aufrüstungsplänen. In Bayern geht es am Nachmittag in Regensburg los. Hauptaktionstage sind der Karsamstag und der Ostermontag. Insgesamt sind rund 100 Ostermärsche geplant - unter anderem übermorgen in Augsburg, München, Traunstein und Würzburg.

Sendung: Bayern 3 Nachrichten, 17.04.2025 12:00 Uhr