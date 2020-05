Am Forschungsreaktor Garching tritt Radioaktivität aus

Tausende demonstrieren in verschiedenen Städten wegen Corona-Krise

München: Unter strengen Auflagen haben in einigen deutschen Städten Demonstrationen wegen der Corona-Krise stattgefunden. Die Proteste von vielen unterschiedlichen Gruppierungen richteten sich gegen die Maßnahmen im Zuge der Pandemie. Auf die Münchner Theresienwiese kamen 1.000 Menschen mit Plakaten wie "Alle Masken runter" oder "Stoppt die Corona-Diktatur". Ordner kontrollierten die Einhaltung des Mindestabstands. Am Rande des abgesperrten Geländes heizte sich die Stimmung mehrerer hundert Menschen auf, die nicht mehr zur Demo gelassen wurden. Einige wurden weggetragen. In Stuttgart wurden 5.000 Menschen in eine Fläche auf dem Cannstatter Wasen gelassen. Weil mehr Menschen kamen, wies ihnen die Polizei ein weiteres Gelände zu. Größere Zwischenfälle gab es auch in Augsburg, Nürnberg oder Berlin nicht.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.05.2020 18:00 Uhr