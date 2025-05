Am Flugplatz in Tel Aviv schlägt Rakete aus dem Jemen ein

Tel Aviv: Am internationalen Flughafen der israelischen Stadt ist eine Rakete aus dem Jemen eingeschlagen. Mehrere Menschen wurden verletzt. Der Flugbetrieb musste unterbrochen werden. Die pro-iranische Huthi-Miliz reklamierte den Angriff für sich. Der Ben-Gurion-Flughafen sei mit einer Hyperschall-Rakete ins Visier genommen worden. Israels Verteidigungsminister Katz kündigte eine heftige Reaktion an. Seit Beginn des Gaza-Kriegs haben Huthis immer wieder Ziele in Israel angegriffen und Handelsschiffe im Roten Meer und im Golf von Aden mit Raketen beschossen. Nach eigenen Angaben wollen sie damit ihre Solidarität mit den Palästinensern zeigen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.05.2025 13:00 Uhr