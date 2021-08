Am Flughafen von Kabul hat es offenbar Tote gegeben

Nachrichtenarchiv - 22.08.2021 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Die Lage am Flughafen der afghanischen Hauptstadt wird immer dramatischer. Nach einem Bericht des britischen Fernsehsenders Sky News sind im Gedränge am Zugang zum Airport mehrere Menschen ums Leben gekommen. Sie seien zu Tode gequetscht worden, so ein Sky-Reporter vor Ort. Viele der Wartenden harren seit Tagen bei großer Hitze am Flughafen aus und hoffen darauf, einen der Evakuierungsflüge zu bekommen. Die Bundeswehr hatte ihre Rettungsflüge gestern nach einer mehrstündigen Unterbrechung wieder aufgenommen. Ein Transportflugzeug brachte 205 Menschen vor den radikal-islamischen Taliban in Sicherheit. An Bord von drei weiteren Maschinen waren insgesamt nur 35 Schutzsuchende. Das Auswärtige Amt erklärte, die Tore zum Flughafen würden nur kurzfristig geöffnet und dann wieder geschlossen. Ein Sprecher der US-Armee begründete das damit, dass nur Befugte Zutritt bekommen sollen.

Quelle: BR24 Nachrichten, 22.08.2021 02:00 Uhr