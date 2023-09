Am Flughafen München starten bis zu zehn Flieger ohne Gepäck

München: Die Kofferprobleme am Flughafen München bestehen weiterhin: Jeden Tag starteten bis zu zehn Flugzeuge ohne Gepäck - durchschnittlich 200 Koffer pro Maschine blieben zurück, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Betriebsrats am Flughafen München, Zangl. Als Grund sieht er die angespannte Personallage: Allein bei den Abfertigern am Boden fehlen laut Betriebsrat mehr als 250 Mitarbeitende. Das mache sich gerade in Zeiten des Hochbetriebs bemerkbar, wie jetzt wo Ferienende und Automesse IAA zusammenkommen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2023 09:00 Uhr