Am Flughafen München soll riesige Event-Arena entstehen

München: Am Franz-Josef-Strauß-Flughafen soll eine riesige Halle für Konzerte, Kongresse oder Fernsehaufzeichnungen entstehen. Wie der Münchner Merkur erfahren hat, sind die Planungen dafür bereits weit fortgeschritten. Demnach haben Immobilien-Entwickler den zuständigen Freisinger Stadtratsausschuss in nicht-öffentlicher Sitzung bereits über Einzelheiten informiert. In der 18.000 Quadratmeter großen Arena soll Platz für rund 20.000 Besucher sein, die Baukosten werden auf 200 Millionen Euro veranschlagt. Wegen der Präsentation hinter verschlossenen Türen regt sich schon jetzt Kritik. So befürchtet der Freisinger Landtagsabgeordnegte Zierer einen regionalen Verkehrskollaps auf den Zufahrtsstraßen. Auch die Gegner einer dritten Startbahn haben sich zu Wort gemeldet. Ihr Sprecher Christian Magerl spricht von einem Palast, der mit dem Flughafengeschäft nichts zu tun habe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 03.08.2020 08:00 Uhr