Am Flughafen München erschweren Gewitter und Hitze Abfertigung

München: Hitze und Gewitter haben am Münchner Flughafen in jüngster Zeit für Probleme bei der Abfertigung gesorgt. Nach BR-Informationen beklagen viele Passagiere, dass Koffer liegen geblieben sind. Das liegt unter anderem daran, dass auf dem Vorfeld bei Temperaturen über 30 Grad bei vielen Be- und Entladern der Kreislauf nicht mehr mitspielt. Bei den vielen Gewittern in jüngster Zeit können sie außerdem nach Angaben des Flughafens die Koffer nicht wie geplant zur Maschine bringen. Und die Personaldecke ist trotz vieler Neueinstellungen nach der Corona-Pandemie noch immer dünn, wie es weiter hieß.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 23.08.2023 13:00 Uhr