Am Flughafen Kabul warten noch rund 1.000 Menschen auf Ausreise

Nachrichtenarchiv - 29.08.2021 17:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Kurz vor dem Abzug der letzten US-Streitkräfte aus Afghanistan warten am Flughafen der Hauptstadt offenbar noch rund 1.000 Menschen auf ihre Ausreise. Ein Vertreter der westlichen Sicherheitskräfte sagte, dass man garantieren wolle, noch heute alle ausländischen Zivilisten und jene, die sich in unmittelbarer Gefahr befinden, in Sicherheit zu bringen. Sobald diese Evakuierung abgeschlossen sei, würden die letzten Truppen ausgeflogen. Spätestens am Dienstag soll die Luftbrücke nach Kabul enden. In der Nähe des Flughafens hat es heute offenbar wieder eine Explosion gegeben. Laut dem örtlichen Polizeichef wurde ein Wohnhaus von einer Rakete getroffen - ein Kind soll dabei ums Leben gekommen sein.

Quelle: BR24 Nachrichten, 29.08.2021 17:00 Uhr