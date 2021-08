Am Flughafen Kabul wächst die Gefahr von Anschlägen

Nachrichtenarchiv - 26.08.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Kabul: Am Flughafen der afghanischen Hauptstadt wächst die Gefahr von Terroranschlägen. Die USA, Deutschland, Großbritannien und andere westliche Länder raten ihren Bürgern, nicht mehr zum Flughafen zu kommen. Die US-Botschaft forderte die wartende Menge vor den Toren auf, das Gelände sofort zu verlassen. Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer wollte sich aus Sicherheitsgründen nicht dazu äußern, wie lange die Bundeswehr noch Menschen ausfliegt. Sie sagte am Abend im ZDF lediglich, das Zeitfenster werde kleiner. Aus Bundeswehrkreisen hieß es, die Rettungsflüge könnten heute oder morgen eingestellt werden. Belgien hat die Evakuierung bereits beendet, Fankreich will das heute Abend tun. Die USA ziehen ihre Truppen bis nächsten Dienstag ab. Der Chef des Bundeswehrverbandes Wüstner warf der Bundesregierung vor, sie habe jahrelang die Warnungen vor einer Rückkehr der Taliban ignoriert. Im Deutschlandfunk forderte Wüstner, dass die nächste Bundesregierung Fehler analysiert und die Strategien für Auslandseinsätze korrigiert.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.08.2021 08:00 Uhr