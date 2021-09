Am dritten Tag des Eisenbahnerstreiks mehren sich die kritischen Stimmen

Nachrichtenarchiv - 04.09.2021 07:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Am dritten Tag des Lokführer-Streiks im Personenverkehr hat die Bahn mitgeteilt, durch zusätzliche Züge mindestens 30 Prozent der Fernzüge fahren zu lassen. Ihr Versuch, den Ausstand gerichtlich verbieten zu lassen, ist gestern auch in der zweiten Instanz gescheitert. Kritik an der Lokführer-Gewerkschaft, die zum Deutschen Beamtenbund gehört, kommt nicht nur vom DGB. Dessen Vorsitzender Hoffmann wirft GDL-Chef Weselsky in einem Zeitungsinterview vor, es gehe ihm nur darum, seinen Einfluss zu vergrößern. Der Vize-Vorsitzende der Grünen-Fraktion im Bundestag Krischer nannte die Heftigkeit des Arbeitskampfs "nicht nachvollziehbar". Der Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene, Flege, sagte, sowohl im Interesse der Millionen Bahnkunden als auch des Klimaschutzes hoffe er, dass dieser Streik bald beendet werde.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 04.09.2021 07:00 Uhr