Am bundesweiten Warntag heulen Sirenen und tönen Handys

Berlin: Deutschlandweit findet am Vormittag der dritte so genannte Warntag statt. Dabei werden verschiedene Systeme getestet, mit denen die Bevölkerung vor Katastrophen gewarnt werden kann. Unter anderem wird es auch ein sogenanntes Cell Broadcasting geben. Dabei wird eine Warn-SMS auf Handys geschickt. Außerdem werden die Sirenenwarnsysteme getestet. Ab 11.00 Uhr wird landesweit eine Minute lang ein auf- und abschwellender Heulton zu hören sein - allerdings nur in den Gemeinden und Städten, die über entsprechende Anlagen verfügen. Im Ernstfall bedeuten sowohl der Sirenen-Heulton als auch die Warn-SMS: Rundfunkgeräte einschalten und auf Durchsagen achten.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 06:00 Uhr