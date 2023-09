Am bundesweiten Warntag heulen heute vielerorts die Sirenen

Berlin: Am Vormittag wird in Deutschland die Warnung für den Katastrophenfall getestet. Über verschiedene Kanäle soll um elf Uhr ein Probealarm ausgelöst werden. Dort, wo noch Sirenen stehen, soll eine Minute lang ein Heulton zu hören sein. Außerdem werden Benachrichtigungen über Apps wie Katwarn und NINA verschickt. Auch das Cell Broadcast System kommt zum Einsatz. Es sendet an alle Smartphones, die eine Mobilfunkverbindung und ein aktuelles Softwareupdate haben, eine Warnung per SMS. Der Präsident des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe, Tiesler, sagte dem BR im Vorfeld, im vergangenen Jahr habe man mit Cell Broadcast eine Abdeckungsquote von 53 Prozent erreicht. Damit zeigte er sich zufrieden, weil das System zum ersten Mal bundesweit getestet wurde. Die Zahl solle aber noch einmal erhöht werden, so Tiesler.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 14.09.2023 10:00 Uhr