Am Abend beginnen die 54. Hofer Filmtage

Lehrerverband für halbierte Klassen in Hotspots

Berlin: Der Deutsche Lehrerverband drängt auf halbierte Schulklassen in Corona-Hotspots. Verbandspräsident Meidinger hat in einem Zeitungsinterview beklagt, der Regelbetrieb laufe vielerorts weiter, obwohl in Städten und Regionen immer häufiger der Inzidenzwert von 50 überschritten werde. Ab dann müsste es eigentlich wieder einen Wechselbetrieb mit halbierten Klassen geben, so Meidinger. Er habe den Eindruck, dass die Schulen - so wörtlich - "auf Teufel komm raus" offen gehalten werden. Die Konferenz der Kultusminister hatte Ende vergangener Woche bekräftigt, dass Schulen und Kitas möglichst lange offen bleiben sollen. Um das zu gewährleisten, wird unter anderem empfohlen, dass in den Klassenzimmern alle zwanzig Minuten gelüftet wird. In vielen Bundesländern gilt bei hohen Infektionszahlen außerdem eine Maskenpflicht auch während des Unterrichts.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2020 08:00 Uhr