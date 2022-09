Alzheimer-Erkrankungen sind auf Rekordhoch

Nachrichtenarchiv - 20.09.2022 10:45 Uhr Aktuelle Nachrichten

Wiesbaden: Alzheimer-Erkrankungen sind in den letzten 20 Jahren drastisch gestiegen. Das Statistische Bundesamt teilte zum Welt-Alzheimer-Tag mit, dass sich die Zahl der Todesfälle und Behandlungen im Krankenhaus seit der Jahrtausendwende verdoppelt hat. Im Jahr 2020 seien ingesamt 9450 Frauen und Männer an dieser Form der Demenz gestorben. Das seien so viele wie noch nie. Die Behörde verweist dabei auf die immer älter werdende Bevölkerung. Das Erkrankungsrisiko steige mit dem Alter. In Deutschland gelten etwa 1,8 Millionen Menschen als demenzkrank. Ungefähr zwei Drittel von ihnen haben Alzheimer, die häufigste Form der Demenz.

Sendung: BR24 Nachrichten, 20.09.2022 10:45 Uhr