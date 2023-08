Altötting stimmt sich auf Mariä Himmelfahrt ein

Altötting: Der oberbayerische Wallfahrtsort hat sich mit der traditionellen Lichterprozession auf Mariä Himmelfahrt eingestimmt. Am Abend zogen Gläubige mit Kerzen von der Basilika St. Anna zum Kapellplatz und umrundeten die Gnadenkapelle. Bayern ist das einzige Bundesland, in dem Mariä Himmelfahrt ein Feiertag ist, allerdings nur in überwiegend katholischen Kommunen.

Sendung: BR24 Nachrichten, 15.08.2023 01:00 Uhr