Altmaier wird im Krankenhaus behandelt

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Altmaier ist nach Medienberichten mit einem Notarzt in einer Berliner Krankenhaus gebracht worden. Dort wird er derzeit behandelt, Details über seinen Gesundheitszustand sind nicht bekannt. Altmaier hatte am Abend an einem Essen des Wirtschaftsausschusses teilgenommen. Bereits davor soll er über Unwohlsein geklagt haben. Der CDU-Politiker ist 63 Jahre alt und seit 2018 Minister für Wirtschaft und Energie.

Quelle: BR24 Nachrichten, 07.09.2021 02:00 Uhr