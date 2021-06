Altmaier wirbt für aktive Belebung der Innenstädte

Berlin: Wirtschaftsminister Altmaier hat für eine aktive Belebung der Innenstädte nach dem Corona-Lockdown geworben. Altmaier sagte, man müsse bereit sein, in den nächsten Monaten schnell zu handeln. Denn wenn eine Innenstadt ihre Geschäfte erstmal verloren habe, dann schwinde die Lebensqualität und irgendwann zögen die Menschen sich zurück. Es gehe darum, Leerstände zu verhindern und dafür zu sorgen, dass Geschäfte sich digital so aufstellten, dass sie ein verlängertes Ladenlokal im Internet aufbauten, so der Wirtschaftsminister. Altmaier kündigte einen runden Tisch an, an dem sich Vertreter der Kommumen, Gewerbetreibende und Politiker mit diesen Problemen beschäftigen werden. .Die Herausforderungen durch veränderte Konsum- und Lebensgewohnheiten hätten sich durch die Corona-Krise zuletzt noch einmal deutlich verstärkt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 18.06.2021 20:00 Uhr