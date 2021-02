Altmaier will mit Wirtschaft Vorschläge für Öffnungen erarbeiten

Nachrichtenarchiv - 16.02.2021 13:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat ein Konzept von Unternehmen und Experten für eine Öffnungsperspektive angekündigt. Gemeinsam mit Branchenverbänden will er Empfehlungen für die nächsten Corona-Beratungen von Bund und Ländern erarbeiten. Das sagte Altmaier nach seinem virtuellen Treffen mit mehr als 40 Unternehmer-Verbänden. Die Vorschläge würden in den kommenden Tagen konkretisiert. Insgesamt sprach Altmaier von einer fruchtbaren Veranstaltung im Namen von Millionen Unternehmen in Deutschland. Viele Firmen sind wegen der Corona-Pandemie in einer äußerst schwieirigen Lage. Altmaier sagte auch großen Konzernen Überbrückungshilfen zu. Die bisherige Obergrenze werde fallengelassen. Außerdem solle es einen Härtefallfonds für Firmen geben, die bisher durch das Raster fallen. Die Details würden mit dem Finanzministerium geklärt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 16.02.2021 13:15 Uhr