Altmaier will mit neuem EU-Klimaziel auch Schutz der Wirtschaft klären

Das Wetter in Bayern: Sonne und Wolken, 16 bis 25 Grad

Das Wetter in Bayern: Am Nachmittag wechseln sich Sonne und Wolken ab - es ist windig. Vereinzelt Schauer und Gewitter, besonders in Teilen Ober- und Niederbayerns. 16 bis 25 Grad. In der Nacht klart es auf, Tiefstwerte um 9 Grad. Die Aussichten: Nach Auflösung einzelner Nebelfelder scheint die Sonne, an den Alpen am Sonntag Schauer oder Gewitter möglich. Höchstwerte morgen 18 bis 23, am Wochenende bis 26 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 17.09.2020 12:00 Uhr