Altmaier will Ausbau der erneuerbaren Energien beschleunigen

Nachrichtenarchiv - 01.09.2020 01:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wirtschaftsminister Altmaier will dem zuletzt lahmenden Ausbau von Wind- und Sonnenergie wieder Tempo machen. Wie aus einem Reformpapier hervorgeht, sollen Städte und Gemeinden an den Gewinnen von Windrädern beteiligt werden. Außerdem plant Altmaier für Standorte mit schwächerem Wind, die es vor allem in Süddeutschland gibt, eine höhere Förderung. Bis Ende des Jahrzehnts sollen knapp zwei Drittel des verbrauchten Stroms hierzulande grün sein.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 01.09.2020 01:00 Uhr