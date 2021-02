Altmaier und Karliczek warnen vor zu frühen Lockerungen der Corona-Maßnahmen

Das Wetter in Bayern: Bewölkt, später Regen und Schnee

Das Wetter in Bayern: Stark bewölkt und besonders in der zweiten Tageshälfte Regen und Schnee. Höchstwerte minus 3 Grad bis plus 7 Grad. In der Nacht Schnee bei Temperaturen bis minus 2 Grad. Die weiteren Aussichten: Weiterhin wolkenreiches Tiefdruckwetter und gebietsweise etwas Schnee. In den Alpen vereinzelt längere sonnige Abschnitte. Tageshöchstwerte minus 10 bis plus 5 Grad, nächtliche Tiefstwerte minus 2 bis minus 13 Grad.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 07.02.2021 07:00 Uhr