Altmaier stellt neue Online-Plattform für Corona-Überbrückungshilfen vor

Ost- und Nordsee werden immer wärmer

Berlin: Die Nord- und die Ostsee sind in den vergangenen Jahrzehnten deutlich wärmer geworden. Wie aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine schriftliche Frage der Grünen hervorgeht, hat sich die Nordsee im Zeitraum 1969–2017 im Schnitt um 1,3 Grad Celsius erhitzt. In der westlichen Ostsee wurde demnach von 1980 bis 2015 ein Temperaturanstieg von 1,4 Grad an der Oberfläche und von 1,6 Grad in 20 Metern Tiefe gemessen. Laut Ministerium entsteht in der Nordsee selbst in Tiefen unterhalb von 30 Metern im Frühjahr eine warme Deckschicht. Wenn sich der Temperaturanstieg fortsetze, so die Grünen, drohten in beiden Meeren erhebliche Veränderungen der Meeresumwelt und der Zusammenbruch komplexer ökologischer Kreisläufe.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2020 10:00 Uhr