Altmaier stellt neue Corona-Hilfen für den Mittelstand vor

Nachrichtenarchiv - 08.07.2020 10:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wirtschaftsminister Altmaier stellt am späten Vormittag Einzelheiten einer weiteren Corona-Hilfe vor. Es geht um das Überbrückungsprogramm für Selbständige und mittelständische Unternehmer. Sie können für die Sommermonate Juni bis August eine Hilfe von maximal 150.000 Euro beantragen. Voraussetzung ist, dass sie einen gravierenden Umsatzeinbruch gegenüber den Vorjahresmonaten nachweisen können. Das Geld ist als Zuschuss zu Fixkosten vorgesehen - also etwa Miete, Zinsen oder Leasingraten. Die Hilfsgelder können nicht von den Firmen selbst beantragt werden, sondern nur von Steuerberatern. Für die Abwicklung ist in Bayern die IHK für München und Oberbayern zuständig. Dort können die Anträge voraussichtlich ab übermorgen gestellt werden. Insgesamt stehen für das Programm 25 Milliarden Euro zur Verfügung.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 08.07.2020 10:00 Uhr