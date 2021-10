Altmaier schraubt Wachstumserwartungen herunter

Nachrichtenarchiv - 27.10.2021 20:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Die Bundesregierung hat die Wachstumsprognose für das laufende Jahr heruntergeschraubt. Nach den Worten von Wirtschaftsminister Altmaier dürfte der Anstieg des Bruttoinlandsprodukts nur noch 2,6 Prozent betragen. Im April war die Regierung noch von einem Plus von 3,5 Prozent ausgegangen. Dafür, so Altmaier, dürfte das Wachstum nächstes Jahr stärker ausfallen als angenommen - mit einem Plus von 4,1 statt 3,6 Prozent. Der geschäftsführende Wirtschaftsminister sagte, angesichts der aktuellen Lieferengpässe und weltweit hoher Energiepreise komme es heuer nicht zum erhofften Schlussspurt.

Quelle: BR24 Nachrichten, 27.10.2021 20:15 Uhr