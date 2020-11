Altmaier rechnet noch mit monatelangen Einschränkungen

Forscher gründen Organisation zum Schutz der Meinungsfreiheit an Hochschulen

Berlin: Professoren an Universitäten in Deutschland gründen eine Organisation zum Schutz der Meinungsfreiheit an deutschen Hochschulen. Wie die "Welt am Sonntag" berichtet, beklagen die Forscher mangelnde Meinungsfreiheit innerhalb der Universitäten. Es sei ein Klima vorauseilenden Gehorsams entstanden, zitiert die Zeitung das Gründerteam. So würden zum Beispiel Studien nicht geschrieben, Projekte nicht beantragt und Stellen nicht besetzt. Oft genüge bereits der Verdacht, sich mit Thesen und Arbeiten nicht der Kollegen-mehrheit anzuschließen, um unter Druck zu geraten, heißt es.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 15.11.2020 11:00 Uhr