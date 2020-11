Altmaier rechnet mit längerem Lockdown

Weitere Verbände verlangen Hilfen

München: Software-Probleme verzögern die Auszahlung der November-Hilfen für Unternehmen, die Corona-bedingt schließen mussten. Bisher seien in Bayern erst 127 Auszahlungen erfolgt, bei rund 5.000 wartenden Firmen, berichtet die Deutsche Presse-Agentur. Der Bayerische Hotel- und Gaststättenverband schlägt vor, dass auch in Bayern Hotel-Übernachtungen über Weihnachten erlaubt werden. Verwandtschaftsbesuche sollten dazu mit Geschäftsreisen gleichgestellt werden. Hilfszahlungen für seine Mitglieder verlangt der Deutsche Schaustellerbund. Mit Krediten sei es nicht getan, so Präsident Ritter in der "Rheinischen Post". Seit den Weihnachtsmärkten 2019 hätten Schausteller und Budenbesitzer praktisch kein Geld mehr verdienen können. Der "Bundesverband Taxi und Mietwagen" wandte sich in einem Brief direkt an die Bundesminister Altmaier und Scholz. Allein in Berlin sei im Lauf des Jahres etwa jedes achte Taxi abgemeldet worden.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 28.11.2020 08:15 Uhr