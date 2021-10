Altmaier präsentiert Wachstumsprognosen der Bundesregierung

Nachrichtenarchiv - 27.10.2021 04:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Altmaier stellt am Vormittag die neuen Wachstumsprognosen der Regierung vor. Dabei wird für dieses Jahr wohl nur noch ein Plus von 2,6 Prozent erwartet - statt bisher 3,5 Prozent. Nächstes Jahr dürfte die Wirtschaft dafür um 4,1 Prozent zulegen, das sind 0,5 Prozentpunkte mehr als bislang gedacht. Die Erholung von der Corona-Krise verschiebt sich damit also um mehrere Monate. Gründe dafür sind Lieferengpässe der Industrie, Rohstoffmangel und hohe Energiepreise.

