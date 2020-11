Altmaier präsentiert Eckpunkte des Milliardenprogramms für Autozulieferer

Nachrichtenarchiv - 02.11.2020 15:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Das Wirtschaftsministerium hat das geplante Milliardenprogramm für Autozulieferer ausgearbeitet, um diese beim Strukturwandel zu unterstützen. Dem Vernehmen nach will die Bundesregierung in den nächsten drei Jahren dafür zwei Milliarden Euro zur Verfügung stellen. Viele Autozulieferer sind derzeit in einer schwierigen Lage. Die Corona-Krise hat die Nachfrage nach Autos einbrechen lassen. Gleichzeitig müssen die Firmen viel Geld in neue Antriebe investieren. Autozulieferer wie Conti hatten zuletzt angekündigt, Stellen zu streichen und Werke dichtzumachen. Wirtschaftsminister Altmaier will mit den Milliardenmitteln vor allem verbrauchsärmere Elektroautos sowie das Autonome Fahren fördern. Stimmen die anderen Ministerien zu, könnte das Programm zum Jahreswechsel anlaufen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 02.11.2020 15:00 Uhr