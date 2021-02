Nachrichtenarchiv - 16.02.2021 09:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wirtschaftsminister Altmaier macht Unternehmen wenig Hoffnung auf schnelle Lockerungen. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF betonte er, dass der Gesundheitsschutz weiter vorgehe. Es könne nur getan werden, was verantwortlich sei und die Wirtschaft könne nicht florieren, wenn wir eine dritte Infektionswelle bekämen, so Altmaier. Der CDU-Politiker trifft sich am Vormittag mit mehr als 40 Verbänden per Videokonferenz. Grund sind die großen Schwierigkeiten, in die viele Unternehmen während der Corona-Pandemie geraten sind. Da die Corona-Neuinfektionszahlen zuletzt deutlich gesunken sind, fordert die Wirtschaft einen verbindlichen Plan für Öffnungen von seit Monaten zwangsweise geschlossenen Firmen. Altmaier deutete an, dass es bei dem Treffen heute keine Beschlüsse geben wird. Er entscheide als Wirtschaftsminister nicht alleine, sondern zusammen mit Kanzlerin Merkel und den Ministerpräsidenten der Länder. Diese werde er nach dem Treffen informieren.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2021 09:00 Uhr