Altmaier lobt Kompromiss zur Lufthansa-Rettung

Nachrichtenarchiv - 30.05.2020 21:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Altmaier ist mit der Einigung über die Auflagen der Lufthansa-Rettung grundsätzlich zufrieden. Dass der Konzern Start- und Landerechte an den Flughäfen München und Frankfurt abtrete, sei aus Sicht des Bundes zwar nicht erforderlich, sagte Altmaier im "Ersten". Aber es sei wichtig gewesen, rasch eine Lösung zu finden. Mit dem Kompromiss könnten alle Beteiligten gut leben. Kritik gibt es dennoch: Aus der Grünen-Fraktion im Europaparlament heißt es, man hätte sich verbindliche Klimaauflagen gewünscht. Und der Fraktionsvize der Linken, de Masi, befürchtet, dass nun Billigfluglinien profitieren könnten. Die EU-Kommission fördere "Dumping am Himmel". Die Bundesregierung will die Lufthansa mit Milliarden vor der Pleite bewahren. In der Nacht hatte sie sich mit der EU-Kommission auf Auflagen für die Rettung geeinigt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 30.05.2020 21:00 Uhr