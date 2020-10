Altmaier lobt Ausgangsbeschränkungen im Berchtesgadener Land

Nachrichtenarchiv - 20.10.2020 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berchtesgaden: Bundeswirtschaftsminister Altmaier hat die Verhängung von Ausgangsbeschränkungen im Berchtesgadener Land ausdrücklich gelobt. Die Infektionszahlen dort seien fünfmal so hoch wie es tolerabel sei, sagte der CDU-Politiker. Alle Verantwortlichen haben nach seinen Worten schnell und umfassend gehandelt. Damit helfen sie laut Altmaier, einen allgemeinen Lockdown in ganz Deutschland zu verhindern. Von 14.00 Uhr an gelten in der Region an der Grenze zu Österreich die ersten größeren Ausgangsbeschränkungen seit dem Frühjahr. Die Menschen dürfen die eigene Wohnung dann nur noch aus triftigen Gründen verlassen. Schulen, Kitas, Freizeiteinrichtungen und Restaurants müssen schließen, Veranstaltungen werden untersagt. Hotels dürfen nur Geschäftsreisende beherbergen. Der Berchtesgandener Landrat Kern sagte dem BR, mit Blick auf die anstehenden Herbstferien sei das für Tourismus und Wirtschaft ein extrem einschneidender Schnitt.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 20.10.2020 12:00 Uhr