Altmaier kalkuliert mit bis zu 12 Milliarden Masken pro Jahr

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Altmaier rechnet damit, dass bundesweit in der Corona-Krise jährlich bis zu zwölf Milliarden Atemschutzmasken benötigt werden. Der Bild am Sonntag sagte der CDU-Politiker, das sei notwendig, um allen Menschen im Land das Arbeiten, Einkaufen und Busfahren mit Mundschutz zu ermöglichen. Herstellern von Masken stellte er Zuschüsse und Abnahmegarantien in Aussicht. Altmaier äußerte die Hoffnung, dass es so gelinge, einen beträchtlichen Teil der Masken in Deutschland zu produzieren. Ein eigener Produktionsstab im Wirtschaftsministerium soll die Produktion koordinieren. Nach Angaben von Gesundheitsminister Spahn hat die Bundesregierung Zuschläge an rund 50 Unternehmen erteilt. Sie sollen ab Mitte August in Deutschland pro Woche 50 Millionen Masken herstellen.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 19.04.2020 06:00 Uhr