Altmaier hält längeren Lockdown für möglich

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Altmaier hält eine weitere Verlängerung des Teil-Lockdowns für möglich. Altmaier sagte der "Welt", es könne sein, dass die Beschränkungen auch noch in den ersten Monaten des kommenden Jahres gelten würden. Altmaier sprach von drei bis vier langen Wintermonaten. Unionsfraktionschef Brinkhaus bezweifelt, dass die jüngsten Beschlüsse zur Eindämmung des Virus ausreichen. Möglicherweise müsse man im Dezember noch einmal "nachschärfen", so Brinkhaus in der Passauer Neuen Presse. In Passau gelten ab heute Ausgangsbeschränkungen. Grund ist die hohe 7-Tage-Inzidenz. Sie lag in Passau zuletzt bei fast 440. Bundesweit meldet das Robert-Koch-Institut heute früh fast 21.700 neue Fälle in 24 Stunden - 1.100 mehr als gestern, 1.300 weniger als vor einer Woche.

