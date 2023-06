Altmaier gelingt Überraschung bei French Open - Hanfmann ausgeschieden

Meldungsarchiv - 01.06.2023 22:00 Uhr Aktuelle Meldungen

Paris: Bei den French Open hat Tennisprofi Daniel Altmaier für eine Überraschung gesorgt. In der zweiten Runde bezwang Altmaier den an Nummer acht gesetzten Italiener Jannik Sinner in fünf hart umkämpften Sätzen. Das Match dauerte fünfeinhalb Stunden. Ausgeschieden ist Yannik Hanfmann durch eine Dreisatz-Niederlage gegen Francisco Cerundolo aus Argentinien. Ebenfalls in der zweiten Runde scheiterte Anna-Lena Friedsam. Sie unterlag der Russin Jekaterina Alexandrowa glatt in zwei Sätzen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 01.06.2023 22:00 Uhr