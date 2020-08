Altmaier fordert Überprüfung der bisherigen Corona-Maßnahmen

Proteste Libanon dauern bis in die Nacht an

Beirut: Im Libanon haben die Menschen bis spät in die Nacht gegen die Regierung demonstriert. Sie skandierten Parolen wie "Rache bis zum Sturz des Regimes" und besetzten Regierungsgebäude, darunter das Außenministerium. Dieses konnte die Armee nach Stunden wieder räumen. Ein Polizeibeamter soll von einer Menschenmenge gejagt worden, in einen Schacht gefallen und ums Leben gekommen sein. Nach Angaben des Roten Kreuzes wurden etwa 230 Menschen verletzt. Viele Libanesen werfen der Regierung Korruption vor und machen sie verantwortlich für die schweren Explosionen am Dienstag mit mehr als 150 Toten. Als Reaktion auf die Proteste kündigte Regierungschef Diab vorgezogene Neuwahlen an. Heute sollen unter Leitung der Vereinten Nationen internationale Hilfen für den Libanon vereinbart werden. Bundesaußenminister Maas kündigte in der Bild am Sonntag ein deutsches Soforthilfepaket von zehn Millionen Euro an.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 09.08.2020 06:00 Uhr