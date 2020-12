Nachrichtenarchiv - 12.12.2020 02:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Bundeswirtschaftsminister Altmaier dringt auf schnelles Handeln in der Corona-Krise. Auf keinen Fall dürfe man bis Weihnachten warten, sagte Altmaier dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Man sei wieder in einer Phase exponentiellen Wachstums und Intensivstationen gerieten an ihre Grenzen. Man müsse jetzt klären, wie es weitergeht. Am Sonntag berät Bundeskanzlerin Merkel mit den Ministerpräsidenten über das weitere Vorgehen. Allgemein wird damit gerechnet, dass sich die Runde auf eine bundesweite Verschärfung der Corona-Maßnahmen einigt.

Quelle: B5 aktuell Nachrichten, 12.12.2020 02:00 Uhr