Altmaier bietet Impfstoffproduzenten Unterstützung an

Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger reagiert enttäuscht auf Lockdown-Verlängerung

München: Bei den in Bayern mitregierenden Freien Wählern wächst angesichts der Corona-Beschlüsse der Unmut. Bayerns Wirtschaftsminister Aiwanger sagte im BR-Fernsehen, es sei enttäuschend, dass man weiter so tue, als seien Schuhgeschäfte und Blumenläden Corona-Hotspots. Aiwanger sagte wörtlich: Wir produzieren hier viel wirtschaftlichen Schaden und ich glaube, ohne gesundheitlich viel davon zu gewinnen. Der Wirtschaftsminister ist der Meinung, dass mit FFP2-Masken die Geschäfte auch jetzt schon geöffnet werden könnten. Mit Verständnis reagierte dagegen der Deutsche Städtetag: Präsident Jung sagte, die Beschränkungen gingen für viele Menschen und Betriebe zwar bis an die Schmerzgrenze. Der Lockdown müsse aber auch mit Blick auf die Corona-Mutationen fortgesetzt werden. Die Gefahr eines erneuten rasanten Wachstums von Neuinfektionen sei noch nicht gebannt, so der Städtetags-Präsident.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 11.02.2021 09:00 Uhr