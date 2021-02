Altmaier berät mit Vertretern der Wirtschaft per Videokonferenz

Nachrichtenarchiv - 16.02.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Wirtschaftsminister Altmaier berät heute per Videokonferenz mit mehr als 40 Verbänden über die schwierige Lage vieler Unternehmen während der Corona-Pandemie. Im Morgenmagazin von ARD und ZDF sagte er, alles müsse so abgestimmt sein, dass man die Wirtschaft öffne, zugleich aber vermeide, dass es wie in Nachbarländern zu einer erneuten dramatischen Situation komme. Dabei könnten zugelassene Schnelltests helfen, aber auch andere Stellschrauben über die heute gesprochen werde. Im Vorfeld des Gipfeltreffens hatten unter anderem der Einzelhandel, das Gastgewerbe und auch die Baumarktbranche eine Öffnungsstrategie gefordert. FDP-Chef Lindner forderte die Bundesregierung zu konkreten Fortschritten auf. Er sagte der Deutschen Presse-Agentur, dass das Treffen mehr als eine PR-Veranstaltung der Bundesregierung sein müsse.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 16.02.2021 08:00 Uhr