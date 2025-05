Altmaier bei French Open im Achtelfinale

Bei den French Open in Paris steht Tennisprofi Daniel Altmaier wie schon vor fünf Jahren im Achtelfinale: Er schlug den Serben Hamad Medjedovic in vier Sätzen. Altmaier zog damit als erster deutscher Tennisspieler im Stade Roland Garros in die Runde der besten 16 ein.

