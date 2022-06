Altkanzlerin Merkel verurteilt Russlands Krieg gegen die Ukraine

In der Fußball-Nations-League spielt Deutschland unentschieden gegen England

München: In der Fußball-Nations-League haben Deutschland und England unentschieden gespielt. Die Partie in der Münchner Arena München endete am Abend 1:1. Jonas Hofmann brachte das DFB-Team in der 51. Minute in Führung, ehe Englands Kapitän Harry Kane kurz vor Schluss per Foulelfmeter ausglich. Auch die erste Partie der Mannschaft von Bundestrainer Flick in der Nations League hatte 1:1 geendet - und zwar gegen Italien. Nächster Gegner ist am Samstag Ungarn.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2022 06:00 Uhr