Altkanzlerin Merkel verurteilt Russlands Krieg gegen die Ukraine

Nachrichtenarchiv - 08.06.2022 06:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Der russische Angriff auf die Ukraine ist nach Ansicht von Altkanzlerin Merkel durch nichts zu rechtfertigen. Merkel sagte bei ihrem ersten öffentlichen Auftritt nach Amtsende, es sei ein brutaler und das Völkerrecht missachtender Überfall. Dem russischen Präsidenten Putin warf sie vor, in den vergangenen Jahren immer mehr Grenzen überschritten zu haben. Sie widersprach, ihre eigene Russland-Politik hätten den Angriff begünstigt. Sie habe nach der Annexion der Krim durch Russland 2014 einen Sanktionskurs gegen Moskau forciert, so die Altkanzlerin. Merkel fügte an, sie sehe keine Fehler und werde sich deshalb auch nicht entschuldigen. - Bereits vor ihrem langen Auftritt jetzt hatte die Altkanzlerin den russischen Einmarsch in die Ukraine auf das Schärfste verurteilt und von einer tiefgreifenden Zäsur gesprochen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 08.06.2022 06:00 Uhr