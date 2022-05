Altkanzler Schröder verzichtet auf Aufsichtsratsposten bei Gazprom

Ukrainische Truppen sind laut Präsident Selenskyj im Donbass in schwieriger Lage

Kiew: Die ukrainischen Truppen sind im Donbass in einer schwierigen Lage - so beschreibt es der ukrainische Präsident Selenskyj in seiner abendlichen Video-Ansprache. Die russische Armee werfe alle Kräfte, die sie noch habe, in diesen Angriff, so Selenskyj. Zugleich erinnerte er die Ukrainerinnen und Ukrainer daran, dass sie dem russischen Angriff bereits 90 Tage standgehalten haben. An die ausländischen Partner wiederholte er die Bitte um schwere Waffen.

