Altkanzler Schröder soll sein Büro verlieren

Woelki hat juristisch gegen die "Bild"-Zeitung einen Teilerfog erzielt

Köln: Kardinal Woelki hat mit einer Klage gegen den Springer-Verlag Erfolg gehabt. In einem Urteil untersagte das Landgericht Köln die Berichterstattung in der Online-Ausgabe der "Bild"-Zeitung. In dem Artikel hatte es unter der Überschrift "Kardinal Woelki beförderte Missbrauchs-Priester" geheißen, es sei um einen Geistlichen gegangen, der ein Kind missbraucht habe. Das Kölner Landgericht stellte jedoch fest, dass der Priester Sex mit einem Jugendlichen gehabt habe. Daher seien die Persönlichkeitsrechte des Kardinals verletzt worden. In einem weiteren Urteil befand das Gericht Texte über den Kölner Oberhirten als nicht zu beanstanden, unter anderem mit der Begründung, dass auch der Papst Kritik an Woelki geübt habe.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 18.05.2022 14:00 Uhr