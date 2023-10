Altersrenten im Osten niedriger als im Westen

Berlin: Auch nach mehr als dreißig Jahren Wiedervereinigung gibt es bei der Altersrente zwischen Ost und West deutliche Unterschiede. Das geht aus Medienberichten unter Berufung auf das Bundesarbeitsministerium hervor. Demnach erhielt im vergangenen Jahr ein Rentner in Ostdeutschland nach vierzig Versicherungsjahren durchschnittlich rund 1.300 Euro, das sind etwa 200 Euro weniger als im Westen. Auch mit Blick auf die einzelnen Bundesländer wird der Unterschied deutlich. So fällt die durchschnittliche Altersrente im Saarland und Nordrhein-Westfalen bei mehr 1.500 Euro am höchsten aus. Schlusslichter sind Thüringen und Sachsen-Anhalt mit etwa 1.300 Euro. Linken-Chef Bartsch meinte dazu in den Funke-Zeitungen, 33 Jahre Deutsche Einheit, eine Renteneinheit sei jedoch nicht in Sicht.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 03.10.2023 07:00 Uhr