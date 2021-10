Alterspräsident Schäuble eröffnet konstituierende Sitzung des Bundestags

Nachrichtenarchiv - 26.10.2021 12:15 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Alterspräsident Schäuble hat die konstituierende Sitzung des neu gewählten Bundestags eröffnet. Der 79-jährige CDU-Politiker ist der dienstälteste Abgeordnete des Parlaments und gehört dem Bundestag seit 48 Jahren an. Zu Beginn hatte die AfD beantragt, die Sitzung vom ältesten Abgeordneten Gauland eröffnen zu lassen. Der Antrag auf Änderung der Geschäftsordnung wurde jedoch mit großer Mehrheit abgelehnt. In seiner Rede forderte Schäuble kontroverse aber faire Debatten im Bundestag. Das Parlament sei ein Raum, in dem die Vielfalt an Meinungen offen zur Sprache komme, betonte er. Angsichts der Größe des Parlaments mahnte Schäuble schnell eine Wahlrechtsreform an und sprach von "bitteren Erfahrungen" beim Scheitern einer solchen Reform in der letzten Legislaturperiode. Der neue Bundestag hat mit 736 so viele Abgeordnete wie nie zuvor.

