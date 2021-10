Alterspräsident Schäuble eröffnet erste Bundestag-Sitzung

Nachrichtenarchiv - 26.10.2021 12:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Berlin: Einen Monat nach der Wahl ist am Vormittag der neue Bundestag zusammengekommen. Zum Auftakt lehnten die anderen Fraktionen den Antrag der AfD ab, Alexander Gauland als ältesten Abgeordneten zum Alterspräsidenten zu bestimmen. Stattdessen eröffnete der bisherige Bundestagspräsident Schäuble, der mit Abstand dienstälteste Abgeordnete, als Alterspräsident die Sitzung. Der CDU-Politiker forderte in seiner Rede Fairness und eine Vielfalt an Meinungen im Parlament. Konsens werde in diesem Haus auch zukünftig nicht die Regel sein, und das sollte es auch nicht. Der Bundestag sei ein Ort, an dem man streiten dürfe, aber fair und nach Regeln, betonte Schäuble. Er mahnte zudem eine Wahlrechtsreform an. Mit Blick auf den mit 736 Mitgliedern bislang größten Bundestag sagte er, keine politische Kraft dürfe sich einer Reform zur Verkleinerung entziehen. Im Anschluss an die Rede Schäubles soll die neue Bundestagspräsidentin Bas von der SPD gewählt werden.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 26.10.2021 12:00 Uhr