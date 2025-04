Altersgrenze von 65 Jahren bei der Feuerwehr fällt in Bayern

Die Altersgrenze für den aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr in Bayern wird auf 67 Jahre angehoben: Das bayerische Kabinett hat beschlossen, dass die bisher bei 65 Jahre liegende Grenze künftig flexibel an das jeweilige Rentenalter angepasst wird. Nun ist der Landtag am Zug. Innenminister Herrmann sagte wörtlich: "Damit sichern wir auch für die Zukunft das große Helferpotential im Freistaat Bayern."

