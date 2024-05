Altersarmut in Deutschland gestiegen

Berlin: Die Altersarmut in Deutschland hat vergangenes Jahr zugenommen. Nach Angaben des Statistischen Bundesamtes galten gut 18 Prozent der Menschen ab 65 Jahren als armutsgefährdet. Verglichen mit dem Jahr davor, war das ein Zuwachs um 0,6 Prozentpunkte bei Männern und bei den Frauen um 0,8 Prozentpunkte. Die Zahlen der armutsgefährdeten Menschen in Deutschland hatte die Bundestagsabgeordnete Wagenknecht erfragt. Sie bezeichnete die zunehmende Altersarmut als beschämend und schlug vor, das deutsche Rentensystem so zu gestalten wie Österreich. Dort bekommen viele Rentner mehr Geld, allerdings zahlen Arbeitnemer aber auch vergleichsweise höhere Beiträge als hier.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 02.05.2024 10:00 Uhr