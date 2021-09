Alternativer Nobelpreis geht an drei Personen und eine Gruppe

Nachrichtenarchiv - 29.09.2021 08:00 Uhr Aktuelle Nachrichten

Stockholm: Die Right-Livelihood-Stiftung hat die Gewinner und Gewinnerinnen des diesjährigen sogenannten Alternativen Nobelpreises bekanntgegeben: Ausgezeichnet werden eine Frau, die sich seit 30 Jahren für Kinderrechte in Kamerun einsetzt, der Mitbegründer der russischen Umweltschutzorganisation Eco Defense, eine indische Juristen-Gruppe, die sich für Bürgerrechte einsetzt, sowie eine Kanadierin, die sich für den Schutz indigener Gruppen engagiert. Der "Right Livelihood Award" ist jeweils mit rund 100.000 Euro dotiert und wird am 1. Dezember verliehen.

Quelle: Bayern 2 Nachrichten, 29.09.2021 08:00 Uhr