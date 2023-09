Alternativ-Nobelpreis für Frauenrechte, Naturschutz und Seenotrettung

Stockholm: Der "Right Livelyhood Award" wird in diesem Jahr viermal vergeben. Eine Preisträgerin ist die Medizinerin Eunice Brookman-Amissah aus Ghana, die sich für legale und sichere Schwangerschaftsabbrüche einsetzt. Zudem wird die Jugend-Organisation "Mother Nature" aus Kambodscha ausgezeichnet, die in dem autokratisch regierten Land in Südostasien für Umweltschutz kämpft. Geehrt wird außerdem die internationale Hilfsorganisation SOS Mediterranée, die Bootsmigranten auf dem Mittelmeer vor dem Ertrinken rettet. Vierte Preisträgerin des sogenannten Alternativen Nobelpreises ist die kenianische Umweltaktivistin Phyllis Omido, die sich gegen Plastikmüll, industrielle Verschmutzung und Abholzung einsetzt. Mit der Auszeichnung werden seit 1980 Vorkämpfer für Menschenrechte, die Umwelt und den Frieden gewürdigt. Sie ist mit rund 86.000 Euro dotiert und wird Ende November verliehen.

Sendung: Bayern 2 Nachrichten, 28.09.2023 09:00 Uhr